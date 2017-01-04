مسقط ـ العمانية: وصل إلى البلاد صباح اليوم معالي بورج بريتدة وزير ...
المحليات
السياسة
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كوريا الجنوبية عازمة على نشر درع اميركي مضاد للصواريخ
سيئول ـ ا.ف.ب: ابدى وزير كوري جنوبي الاربعاء عزم سيول على نشر ...
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تركيا: تحديد هوية منفذ اعتداء في اسطنبول
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هايتي: تأكيد فوز جوفينيل مواز بانتخابات الرئاسة
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70 مدانا بتهمة “التجسس” في السجون الايرانية
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الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في مداهمات واسعة بالضفة
الاقتصاد
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اقتصادية الشورى تبحث آلية متابعة برنامج “تنفيذ”
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس آلية متابعة البرنامج الوطني ...
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الذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهر مع تراجع الدولار
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3.6 مليون ريال عماني قيمة مبيعات سوق الجملة للأسماك في 2016
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66.5 مليار دولار إصدارات الدخل الثابت بدول مجلس التعاون خلال 2016
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ضبط متلاعبين بمخلوط نخالة الشعير بشمال الباطنة
ثقافة وفنون
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دار الأوبرا السلطانية مسقط تستعد لتقديم “احتفالات عمان .. الرحلة العظيمة” احتفاء بمرور خمس سنوات على افتتاحها
كامل بن فهد : نحرص على تقديم فعاليات مستقلة تتويجًا لمسار المشاركة ...
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أحمد الحنشي يقدم محاور فاحصة لأبعاد متصلة في رواية “نارنجة” لجوخة الحارثية
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رؤى .. تدخل الدولة في منهج الانتخاب
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نقل ملكية لوحة ليوناردو دافنشي الى بولونيا
الرياضة
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اللجنة الأولمبية العمانية تكرم نجوم منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية
سيف الحوسني: التكريم أحد روافد اتفاقية الشراكة والرعاية بين مؤسسة الزبير والاتحاد ...
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اللجنة المنظمة لكأس العالم العسكرية الثانية تعلن اليوم عن الشركات الراعية للبطولة
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ختام المرحلة الأولى لمسابقة الأندية للإبداع الشبابي بشمال الباطنة
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كتاب مسيرة الرياضة والشباب يرصد أبرز المراحل التطويرية التي مر بها قطاعا الرياضة والشباب خلال 45 عامًا
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الكشف عن تفاصيل بطولة الكابويرا والانطلاقة ١٢ يناير برعاية وزير الخدمة المدنية
منوعات
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تكريم المغامر سليمان الناعبي بولاية وادي المعاول
وادي المعاول ـ العمانية: كرَّم سعادة الشيخ محمد بن علي بن سعيد ...
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دراسة: مكملات زيت السمك تقي الرضع “صفير الصدر”
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إخراج مقص جراحي من بطن فيتنامي بعد 18 عاما
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تناول الفلفل الحار يحد من سرطان الثدي
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حريق غابات ضخم في تشيلي يلتهم عشرات المنازل